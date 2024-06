Ospedaletti, il titolare del bar di corso Regina Margherita massacrato di botte

Aggressione ad Ospedaletti. Il titolare di uno storico bar di corso Regina Margherita è stato brutalmente colpito sotto casa, intorno alle 23 di domenica 16 giugno. L’uomo, 60enne, ha riportato la frattura di un braccio e una ferita alla testa.

Accantonato il movente della rapina, in quanto all’imprenditore, che aveva da poco parcheggiato il proprio scooter in strada Valdirodi, non è stato rubato nulla. Sull’episodio indagano i carabinieri. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, rimangono in piedi comunque diverse ipotesi: dal movente passionale a quello legato all'attività imprenditoriale.