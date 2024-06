Consegna delle certificazioni di inglese e di robotica ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare

Grazie alla ricca offerta formativa è stato possibile anche quest'anno offrire agli alunni della scuola secondaria tanti corsi pomeridiani tenuti da docenti interni ed esterni alla scuola che hanno approfondito le tematiche della robotica educativa, dell'informatica e delle lingue straniere comunitarie (inglese e francese).

Proprio in questi ultimi giorni dell'anno scolastico 2023-2024 sono state consegnate ai ragazzi delle classi prime e seconde le certificazioni linguistiche della Premier English School di Sheida A Rad attestanti il livello di conoscenza della lingua inglese parlata, le certificazione informatiche europee Eipass Junior, gli attestati del corso di robotica educativa-problem solving. A settembre sarà la volta delle certificazioni Key for Schools e Delf Scolaire.

Grande soddisfazione per gli alunni, per le loro famiglie e per le docenti coinvolte nei progetti, Giulia Alberti, Elena Feretti e Cinzia Vassallo, per le lingue straniere, Adele Gazzano, Silvia Panebianco e Sabrina Rossi, per l'informatica e la robotica. Da non dimenticare che tutti questi corsi ed esami sono stati offerti gratuitamente agli studenti poiché finanziati dai fondi PON e dai PNRR supportati e su attivazione dalla Dirigente Scolastica Paola Baroni.