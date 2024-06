Sanremo: duro lavoro per i Vigili del Fuoco a San Giovanni dei Prati, recuperato un toro ferito (Foto e Video)

Una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sanremo, con il supporto dell'elicottero ‘Drago 157’ da Genova sono intervenuti questa mattina in zona Prati di San Giovanni sopra a Sanremo, a circa 45 minuti di cammino dalla chiesetta, per il recupero di un toro che si era ferito ad una zampa nei giorni scorsi, e causa zona impervia non riusciva a fare ritorno alla stalla.

L'intervento di recupero era già stato rimandato più volte causa condizioni meteo che non permettevano all'elicottero di lavorare in sicurezza. Oggi l'operazione è riuscita e è andata a buon fine riportando l'animale alla propria stalla dove c'era il pasore ad attenderlo. Sul posto oltre alle squadre Vvf, il veterinario che ha provveduto a sedare il toro per il trasporto.