Grande festa all’Istituto Santa Marta di Ventimiglia per la fine dell’anno scolastico

I festeggiamenti sono iniziati martedì 28 maggio con il saggio della scuola dell’Infanzia diretto e organizzato dalla maestra di Ed. Motoria Susanna Fraioli. I bambini, a conclusione del progetto che hanno seguito durante tutto l’anno, hanno eseguito alcuni esercizi con l’aiuto di attrezzi specifici e si sono potuti scatenare a tempo di musica eseguendo alcuni balletti.

Il saggio è poi proseguito con l’esibizione in lingua inglese. I bambini durante l’anno hanno la possibilità di conoscere le lingue (inglese e francese) e di approcciarsi a loro già dai primi anni di frequenza. I bambini di 5 anni hanno inoltre ricevuto il diploma a conclusione del loro percorso alla scuola dell’infanzia tra gli applausi commossi delle loro famiglie, delle insegnanti, ma sopratutto delle suore che li accompagnano con amore quotidianamente. Per concludere questa giornata di festa i bambini hanno cantato e recitato poesie per salutare tutti i presenti.

Il 31 maggio invece gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e gli alunni della scuola primaria hanno recitato e si sono catapultati in “Un viaggio straordinario”; diretto e organizzato dal maestro Diego Marangon che durante il periodo da Gennaio a Maggio ha lavorato con gli alunni al progetto di teatro. I festeggiamenti si sono conclusi venerdì scorso con la Messa solenne presieduta da Don Luca Salomone. In questa occasione la madre superiora, Suor Aurelia e le suore dell’Istituto hanno consegnato la borsa di studio a nome del padre fondatore “Tommaso Reggio” a Martina Buccieri, che nel corso dei 5 anni di scuola primaria ha saputo distinguersi per la sua educazione, disponibilità verso il prossimo e sopratutto per il suo costante impegno verso lo studio.

Con commozione da parte di tutti, la scuola ha poi salutato i ragazzi di quinta che hanno brillantemente concluso il loro percorso di studi.