La Città di Bordighera è sul numero 3577 di "Topolino" con Bordighera Blu Park, il progetto ideato dall’European Research Institute e dalla biologa marina Monica Previati, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Simbiosi e con la collaborazione del Comune di Bordighera.



"Obiettivo di Bordighera Blu Park - ricorda il VIce Sindaco Marco Laganà - è tutelare e proteggere l’ambiente marino, ponendo in particolare l’attenzione su tre aree diverse ma tutte ugualmente di straordinaria bellezza e di grande valenza scientifica: 'Capo Sant’Ampelio', nota e caratterizzata da un’ampia biodiversità; 'I Tuvi', a circa 30 m di profondità; infine “Le Bianche”, accessibile solo ai subacquei più esperti e caratterizzata dalla presenza di specie rare. Tante le iniziative portate avanti dal team, spesso coinvolgendo i ragazzi delle scuole; ultima, solo in ordine di tempo, l’immersione presso 'I Tuvi' l’8 giugno scorso in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani".