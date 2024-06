Il 14 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, la Fidas Sanremo in prima linea

Il 14 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, un'occasione importante per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione di sangue e plasma. In questa giornata speciale, il centro di Sanremo ha deciso di premiare tutti coloro che si recheranno a donare con gadget ed omaggi speciali.

Donare sangue e plasma è un gesto di altruismo e solidarietà che può fare la differenza nella vita di tante persone. Ogni giorno, infatti, ci sono persone che hanno bisogno di trasfusioni per guarire da malattie gravi o per superare interventi chirurgici. Senza le donazioni di sangue e plasma, molte di queste persone non potrebbero sopravvivere.

È importante ricordare che la donazione di sangue e plasma è un atto sicuro e indolore, che può salvare vite umane. Bastano pochi minuti per prelevare una piccola quantità di sangue, che verrà poi analizzata e utilizzata per aiutare chi ne ha bisogno.

"Il 14 giugno, unisciti anche tu alla campagna di sensibilizzazione e dona il tuo sangue: un gesto semplice che può fare la differenza nella vita di tante persone. Vi aspettiamo!".

La Fidas Sanremo si trova in via Manzoni n. 39 - 18038.

Contatti: Email fidas.sanremo@gmail.com. Telefono: 0184 576385. Cellulare: +39 320 9139672

Dal lunedì al sabato

Orario Donazioni: 7.30 - 10.30

Orario Segreteria: 7.30 - 13.00