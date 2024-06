Terminato lo spoglio a Riva Ligure: clamoroso risultato per la lista Riva con ben 415 voti per il sindaco Giorgio Giuffra

“Come recitava il claim di questa campagna elettorale, ‘Riva, sempre più Riva’ e ora si torna subito a lavorare con ritmo e attenzione per il futuro della nostra comunità. Sono molto soddisfatto e commosso per questo risultato che conferma quanto di buono fatto negli ultimi 10 anni e ci affida l’incarico per rendere la nostra amata Riva Ligure, più altruista, più brillante, più dinamica, più pulita, più sicura. Permettetemi un ultimo inciso con una citazione della canzone di Vasco scelta per accompagnarci in questi mesi, e sono ancora qua... eh già!” - ha detto il sindaco Giorgio Giuffra al termine dello scrutinio.