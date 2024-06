Sanremo al ballottaggio: dai dati ufficiali un primo sguardo sui più votati delle liste

Dopo le prime considerazioni di fronte ai dati ufficiosi arrivati nei point, è il momento di mettere sul tavolo i dati ufficiali.

Quando mancano otto sezioni da scrutinare, Gianni Rolando (centrodestra) è in testa con il 42,28% dei voti, seguito da Alessandro Mager (civico) con il 33,78% e da Fulvio Fellegara (centrosinistra) con il 19,94%.

Sarebbe dentro il consiglio anche il MoVimento 5 Stelle con Roberto Rizzo al 3,3%. Seguono Erica Martini (Indipendenza!) con l’1,18% e Roberto Danieli (Sanremo 2024) con lo 0,53%.

I dati ufficiali (49 sezioni scrutinate su 56)

I dati ufficiali consentono anche di dare un primo sguardo sui più votati delle liste.

Quando sono state scrutinate 49 sezioni su 56, la lista più votata a Sanremo è Anima con il 15%, seguita da Fratelli d’Italia (13,64%), Sanremo Domani (10,82%), Generazione Sanremo (8,28%), Sanremo al Centro (7,89%), Andiamo! (6,97%), Partito Democratico (6,51%), Idea Sanremo (6,07%), Lega (6,02%), Forza Italia - PPE (5,56%), Forum Sanremo (4,37%), Progetto Comune (3,67%), MoVimento 5 Stelle (3,24%), Indipendenza! (1,12%), Polo Civico Sanremo 2024 (0,51%) e UDC (0,33%).

I più votati nelle liste (49 sezioni scrutinate su 56)

In Anima i più votati sono Alessandro Sindoni (831), Ester Moscato (488), Enza Dedali (299), Giovanni Mascelli (280) e Luca Marvaldi (160), mentre in Fratelli d’Italia sono Luca Lombardi (545), Antonino Consiglio (282), Elisa Balestra (226), Davide Verrando (153) ed Ethel Moreno (152).

Tra le fila di Sanremo al Centro il più votato è Alessandro Il Grande (567) seguito da Adriana Cutellè (405), Silvana Ormea (184), Giuseppe Faraldi (168) e Sara Tonegutti (122); in Idea Sanremo, invece, il più votato è Davide Giovanni Bestagno (344) seguito da Massimo Donzella (343), Alessandra Pavone (291), Umberto Bellini (138) e Silvia Marcuzzo (93).

In Andiamo! Massimo Rossano (183) è al momento il più votato seguito da Francesca Zoccarato (176), Antonio Fera (127), Silvia Calcagno (118) ed Elio Bossi (100); in Sanremo Domani, invece, il più votato è Marco Damiano (202) seguito da Monica Rodà (185), Rebecca Piana (173), Claudio Battaglia (111) e Althea Lattuada (82).

Proseguendo in ordine di numeri complessivi di preferenze, nella lista Generazione Sanremo il più votato è Vittorio Toesca (202) seguito da Laura Serra (165), Morena Fellegara (152), Massimo Ghione (98) e Spartaco Fragomeni (89); nella Lega, invece, il più votato è Daniele Ventimiglia (443), poi Teresa Trentinella (201), Alessio Graglia (126), Stefano Isaia (120) e Beatrice Finamore (60).

Patrizia Badino (396) è la più votata in Forza Italia, seguita da Andrea Artioli (257), Simone Baggioli (199), Twiggy Isaia (117) e Roberto Verrando (58); in Progetto Comune il più votato è Fabio Ormea (270), poi Ersilia Ferrante (81), Giulia Longo (64), Robert Von Hackwitz (54) e Martina Cesari Baldrighi (48).

In Forum Sanremo il più votato è Giuseppe Sbezzo Malfei (139), poi Luigi Marino (129), Anna Roberta Di Meco (122), Giuseppe Zaoli (120) ed Ebe Malagoli (95), mentre tra le fila del Partito Democratico la maggioranza dei voti è andata a Marco Cassini (96) seguito da Carmela Lucia Artusi (95), Maurizio Caridi (80), Anna Russo (76) e Francesca Antonelli (56).

Infine, restando tra le forze che entrerebbero in consiglio comunale, nel MoVimento 5 Stelle il più votato è Lorenzo Trucco (37) seguito da Manuel Rovere (28), Valentina Rocca (27), Gino Marcotullio (25) ed Eugenia Ruffo (21).