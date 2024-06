Elezioni: a Sanremo affluenza in calo del 7,34% rispetto al 2019, alle 14.30 lo scrutinio in diretta su Sanremo News

E ora fari puntati soprattutto su Sanremo. Dopo l’abbuffata elettorale notturna (per chi l’ha seguita) l’interesse politico si sposta sulla città dei fiori che, dopo 10 anni cerca un sindaco che sostituisca Alberto Biancheri.

Si parte dal dato dell’affluenza, molto basso come in altre località. Il calo rispetto alle elezioni del 2019 è del 7,34% ed è passato dal 62,60 al 55,26%. In mattinata in molti cercheranno di capire come potrà essere andata ma, al momento, si possono solo fare raffronti tra le Europee del 2019 e quelle di quest’anno.

Con il Partito Democratico che rimane stabile, passando dal 17,14 al 17,21% c’è un cambio al vertice dei partiti in chiave locale. Fratelli d’Italia succede alla Lega che, cinque anni fa fece il ‘botto’ con il 37,96%. Poco al di sotto quest’anno il partito di Giorgia Meloni che si ferma al 35,80%. La Lega, invece, perde oltre 25 punti percentuali, attestandosi al 12,51%. Lieve aumento per Forza Italia che, dal 10,13 passa al 10,42% di quest’anno. In calo il Movimento 5 Stelle, dal 14,09% all’8,05% con oltre il 6% di calo. Difficile raffrontare altre liste, presentatesi in schieramenti diversi rispetto a 5 anni fa.

Cinque anni fa il successo della Lega, che allora sostenne insieme al resto del centrodestra il candidato a sindaco Sergio Tommasini, fece sobbalzare tutti e in molti il lunedì mattina pensarono che il carroccio potesse portare all’elezione il suo candidato. Ma così non andò, visto che Tommasini si fermò al 35,99% con la Lega al 17,96%, la lista ‘100 per centro Sanremo’ al 6,80%, Fratelli d’Italia al 6,13% e Forza Italia a 5,61%.

Fu, infatti, la coalizione di Alberto Biancheri a prevalete con il 53,03%, grazie alle sue liste civiche: Sanremo al Centro con il 18,74%, Alberto Biancheri Sindaco al 12,86%, Avanti Insieme al 7,66%, Sanremo Attiva al 2,28% e con il Partito Democratico al 10,77%.

Quest’anno, invece, il PD sosteneva Fulvio Fellegara, insieme a Progetto Comune (dove erano candidati molti esponenti dell’allora ‘Sanremo Attiva’) ed a Generazione Sanremo, la lista del candidato a sindaco.

Cinque anni fa, lo ricordiamo, a Sanremo si era presentata Paola Arrigoni, come candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle che, successivamente passò il testimone a Roberto Rizzo, candidato dei penta stellati quest’anno. La Arrigoni ottenne il 5,13% dei voti e venne eletta in Consiglio.

La sinistra matuziana si presentò con Giorgio Tubere candidato a sindaco e la lista ‘Città bene comune’. Non riuscì ad arrivare al quorum necessario per entrare in Consiglio, fermandosi al 2,50%. Stessa sorte per Alberto Pezzini e la sua ‘Futura Sanremo’, fermo all’1,86%, Alessandro Condò per ‘Sanremo libera’ all’1,42% e Carlo Carpi con ‘Insieme per Sanremo’ allo 0,06%.

Come detto è praticamente impossibile fare un pronostico mettendo in relazione i voti delle Europee, come insegnatoci cinque anni fa dal risultato di Alberto Biancheri. I seggi verranno riaperti alle 14.30, quando inizierà la conta delle schede.

