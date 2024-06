Alessandro Scarfò sbarca allo Sport Club Ventimiglia Basket

Alessandro Scarfò entra a far parte dello staff tecnico dello Sport Club Ventimiglia Basket.

Laureato in scienze motorie, allenatore e preparatore fisico professionista nonché istruttore di minibasket, lascia il Piemonte, dopo anni di continuata e proficua attività svolta fino alle massime categorie, tra cui spicca la Coppa Italia 2023 di A2 femminile col B.C. Castelnuovo, per quattro stagioni preparatore del centro tecnico femminile piemontese con un terzo posto al Torneo delle Regioni 2018, oltre alla vittoria con il Casale Basket quale capo allenatore della Under17 Piemonte nel 2014, per allenare, dalla prossima stagione, a Ventimiglia.

"Siamo lieti di accogliere Alessandro Scarfò nel nostro staff" - commenta lo Sport Club Ventimiglia Basket - "Al termine di un'ottima stagione, che ha visto crescere tutti i gruppi minibasket, esordienti, under 13 e under 14, e dopo aver confermato tutto l'organico tecnico e societario, col valore aggiunto di un nuovo elemento professionista, ora puntiamo a crescere ulteriormente, sin dal City Camp di luglio, per poi iniziare la stagione 2024-2025 con la giusta preparazione atletica anche per la nuova under 15. Il primo impegno di Scarfò sarà, infatti, il City Camp di luglio durante il quale affiancherà coach Stefano Dari".