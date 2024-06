Sanremo, Alessandro Mager "chiude" la campagna elettorale e punge gli avversari: "Le critiche? Livello molto basso" (Foto e video)

La “volata finale” è iniziata. Alessandro Mager ha concluso la sua campagna elettorale con il classico comizio in piazza Borea D’Olmo. Il candidato sindaco delle liste Anima, Forum Sanremo, Sanremo al centro e Idea Sanremo si è definito “carico” alla vigilia del voto dell’8 e del 9 giugno e pronto per quello che è il rush finale. Nel suo discorso, Mager ha colto l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, lanciando più di una frecciatina ai rivali Rolando (presente nella vicina piazza San Siro) e Fellegara.

“Mi avevano detto che sarebbe stata durissima, mi avevano detto che sarebbe venuto fuori di tutto – ha detto Mager, riferendosi al centrodestra - Devo dire, forse perché ho sempre fatto un mestiere per cui sono abituato ad avere dialettica e a contrastare, io non mi sono affatto spaventato delle critiche altrui, anche perché sono inconsistenti. Livello molto basso. Mi hanno detto che non sono esperto, menomale: siccome questa critica arriva soprattutto da chi ha fatto il sindaco cinque anni prima Biancheri e ha dato una pessima prova di sé stesso, lasciando un buco di bilancio da 8 milioni di euro e adesso fa il sindaco ombra. Dice che sarà il guardiano dell’amministrazione Rolando. Una situazione paradossale".

Poi il focus sul centrosinistra e il suo candidato sindaco: "Voglio dedicare due parole anche al dottor Fellegara, in particolare per quanto detto qualche giorno fa. Nonostante abbia condotto una campagna elettorale moderata, portando avanti le sue idee, l’altro giorno ha detto che sia il centrodestra che noi, rappresentiamo le facce della stessa medaglia: un comitato d’affari. Pazzesco. Detto da chi è il rappresentante del Pd, che è stato in amministrazione per quasi 9 anni e che tutt’ora ha dei rappresentanti che presiedono le più importanti partecipate del comune. Si parla a ruota libera. Io ho condotto una campagna elettorale cercando di dire le cose. Non mi piacciono le polemiche. Le lascio agli altri. Il nostro stile è questo. Lo stile che il 99.9% di voi predilige”.