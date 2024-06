Elezioni comunali, Adriano Biancheri: "Insieme per costruire il futuro di Olivetta San Michele"

"Sabato 8 e domenica 9 giugno i residenti del comune di Olivetta San Michele sono chiamati alle urne per le elezioni amministrative oltre che per la tornata elettorale alle europee e sarà presente una sola lista denominata 'Insieme per Olivetta'. Ugualmente sarà importante sostenere i singoli candidati consiglieri esprimendo una preferenza scrivendo il cognome di un candidato" - dice il primo cittadino uscente e candidato sindaco a Olivetta San Michele Adriano Biancheri in vista delle elezioni comunali, in programma l'8 e il 9 giugno.

"Gli ultimi 5 anni si amministrazione sono stati caratterizzati da eventi quali il Covid e la tempesta Alex che hanno modificato profondamente il modo e i tempi del vivere quotidiano, portando alla luce problematiche impreviste che abbiamo dovuto gestire con attenzione ed equilibrio" - sottolinea Adriano Biancheri - "Nonostante tutto questo, gestendo le emergenze, siamo riusciti ad avviare nuovi progetti partecipando a bandi regionali e statali, la manutenzione straordinaria di due immobili di proprietà comunale, la ristrutturazione del palazzo comunale sia come efficientamento energetico che per il tetto e la facciata, opere di messa in sicurezza del cimitero comunale, l'installazione di pannelli solari in area adiacente il Comune, sopra il tetto dell'ex ristorante Occitano e vicino alla strada provinciale per ridurre il costo dell'energia per le pompe del servizio idrico comunale, opere di messa in sicurezza in area adiacente viale Rimembranza, asfaltature in viale degli Ulivi, la pavimentazione in via Serro, installazione di nuove telecamere di videosorveglianza, interventi di manutenzione dei sentieri naturalistici e la realizzazione del nuovo acquedotto di Fanghetto".