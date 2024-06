Sanremo: un anno pieno di appuntamenti per i Frati della Chiesa di N.S. della Mercede a San Martino

Il 2024 sarà probabilmente ricordato, a Sanremo come l’anno dei frati, dei Padri Francescani che da 120 anni si occupano della pastorale del popoloso quartiere di San Martino.

Proprio 120 anni fa, infatti venne costruita grazie ad un lascito ed alle volontà della famiglia Parodi, la chiesa dedicata a N.S. della Mercede che si affaccia sulla via Aurelia nella città dei fiori. Per festeggiare questa ricorrenza che si accosta alla vita di San Francesco, sono state varate alcune interessanti iniziative che partono dalla presentazione del libro scritto da Alessandro Giacobbe che verrà presentato al pubblico domenica prossima alle 16, per proseguire con una mostra che resterà aperta dal 30 giugno prossimo sino al mese di ottobre dove saranno raccolti i momenti salienti della storia di questo edificio, che negli anni ha visto lavori di ampliamento della struttura, per poter ospitare i numerosi fedeli.

La mostra, che è in corso di allestimento, sarà ospitata nei saloni parrocchiali. Sempre il 2024 è l’occasione anche per festeggiare un importante anniversario francescano: dettata la regola nel 1223 ed approvata lo stesso anno da Papa Onorio III, 800 anni fa san Francesco d’Assisi, l’anno prima di ricevere le sante stigmate, organizzò il primo presepe vivente a Greccio, tradizione che è stata ripresa a Sanremo, con grande successo di fedeli.