Sanremo: inaugurata una nuova targa dedicata ai consoli del mare in zona Porto Vecchio (Foto e video)

I Consoli del Mare da oggi saranno ancora più presenti su Sanremo, con l'intitolazione del Molo lungo del Porto Vecchio alla storica istituzione del territorio.

Alla cerimonia erano presenti diverse figure di spicco, a cominciare da Giuseppe Bonelli, Console Ammiraglio, che ha aperto l'incontro introducendo anche il presidente Gianluigi Davigo, a cui sono seguiti gli interventi del comandante della guardia costiera Isabella De Luca e del presidente di Famija Sanremasca Leone Pippione, oltre agli storici Consoli del Mare della città.

Tutte le persone intervenute durante la cerimonia hanno ribadito come questo sia stato il giusto riconoscimento per un'istituzione che vive a Sanremo dal '500 e di come vada a testimoniare gli sforzi e l'operato di una realtà cittadina che si occupa di difendere il patrimonio del mare (come i Fondali Puliti). La targa è stata poi benedetta dal vescovo emerito Alberto Maria Careggio.

La carica onorifica di Console del Mare rammenta l’antica magistratura affidata dalle autorità comunali a cittadini competenti di commercio marittimo e di tecnica navale e portuale. Essi avevano anche il compito di intervenire nelle liti tra marinai e patroni di navi e tra questi ultimi ed i proprietari del carico nonché decidere circa le controversie sorte in caso di naufragio o atti di pirateria per la perdita totale o parziale del carico.