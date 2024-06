Truffano un’anziana: polizia arresta 2 uomini ad Alessandria con base logistica ad Imperia

Due napoletani sono stati arrestati per truffa ai danni di una anziana raggirata con l'ormai celebre metodo del “finto Maresciallo”.

I poliziotti hanno individuato a Imperia la "base logistica" di due campani che avevano raggiunto Ticineto, in provincia di Alessandria per mettere a segno un ennesimo colpo.

Gli agenti della Squadra Mobile di Imperia hanno scoperto ad Imperia la base logistica dei due campani e, pedinandoli fino alla località di Ticineto, in provincia di Alessandria. Nel piccolo centro, i due uomini hanno preso di mira un’anziana che, nell’erronea convinzione di avere a che fare con personale dell’Arma dei Carabinieri e nel tentativo di salvare un fantomatico familiare ridotto in gravi condizioni a causa di un incidente stradale, ha consegnato ai due oggetti e monili in oro per un valore di circa 20.000 euro ed altrettanti pezzi, per un valore simile, ne aveva preparati per una successiva consegna imminente.