Tentato omicidio fuori dalla discoteca, 22enne arrestato dopo un'indagine lampo della Mobile

Domenica scorsa, la Squadra Mobile di Imperia ha fermato un ventiduenne italiano di origine albanese responsabile, in insieme ad altre tre persone, di un tentato omicidio avvenuto nella notte nei pressi di un noto locale.

Dopo un diverbio nato per futili motivi, avvenuto all’interno della discoteca un gruppo di amici, composto da quattro cittadini italiani di origine albanese, con età compresa tra 20 e 22 anni, ha aggredito due ragazzi di 33 e 37 anni.

Uno dei quattro, durante le fasi della violenta aggressione, ha accoltellato il trentatreenne sferrando numerosi fendenti diretti in più parti del corpo e, al termine dell’aggressione, ha provato ad investire entrambe le vittime con la propria auto. I due feriti sono stati accompagnati prontamente in ospedale per le cure del caso.

Le serrate indagini di polizia hanno consentito di acquisire le prime informazioni e ricostruire la dinamica degli eventi. Dopo aver passato al setaccio la zona in cui gli autori potevano nascondersi, dopo poche ore sono stati fermati tutti i responsabili.

Uno di questi al casello autostradale di San Bartolomeo al Mare mentre, in possesso di un cospicuo quantitativo di denaro e del coltello verosimilmente utilizzato poche ore prima per commettere il delitto, si stava dando alla fuga. Il giovane è stato arrestato e portato in carcere mentre, gli altri tre sono stati denunciati in stato di libertà per lo stesso reato.