Forza Italia Sanremo si esprime sulle accuse di favoreggiamento a Claudio Scajola

"Il Comitato Elettorale di Forza Italia Sanremo apprende dagli organi di stampa che il Sindaco di Imperia Claudio Scajola sarà processato in autunno, con rito immediato, per favoreggiamento. Siamo convinti come Claudio Scajola potrà dimostrare la sua estraneità alle accuse che gli vengono mosse, a pochi giorni dal voto.

Sappiamo che Scajola ha sottoscritto, insieme ad alcuni Sindaci di espressione civica, un appello per le elezioni europee, a nostro favore, che abbiamo molto apprezzato. L’aver sposato la posizione di Forza Italia alle elezioni europee, rappresenta una sua scelta personale forse dettata da una sorta di nostalgia nei confronti del nostro movimento. È noto, inoltre, che nella campagna elettorale di Sanremo, le nostre scelte siano diverse: Claudio Scajola appoggia Alessandro Mager, noi sosteniamo con convinzione il candidato Gianni Rolando, insieme alla coalizione di centro-destra, dove Forza Italia è fondatrice e protagonista. In tutti i casi gli facciamo i nostri migliori auguri".