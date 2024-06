Elezioni Sanremo: Mager "Sanremo è una città che deve investire nello sport"

Il candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager, accompagnato dai candidati consiglieri Enza “Chicca” Dedali e Giovanni Mascelli (Anima), ha svolto un sopralluogo presso la piscina comunale in via Nostra Signora della Mercede.



Secondo i gestori è necessario compiere diversi investimenti per permettere alla struttura di continuare ad operare nel miglior modo possibile. Il centro attualmente non può ospitare gare di livello e gli atleti sono costretti a spostarsi sempre a Genova. Sarà da rivedere il capitolato, risolvere alcune criticità a livello di impiantistica e la questione della mancanza di trasporti pubblici che impedisce agli utenti di frequentare la piscina.



«Come ho già avuto modo di dire nei giorni scorsi – ha dichiarato Mager al termine dell’incontro - Sanremo è una città che deve investire nello sport per il benessere dei suoi abitanti e delle nuove generazioni».