Elezioni Sanremo; Davide Verrando, candidato di Fratelli d’Italia per Rolando sindaco, e il suo appello al voto (video)

Sabato e domenica si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale di Sanremo ed è un'occasione molto importante per cambiare il futuro della nostra città.

"In questi mesi di campagna elettorale ho fatto quello che un’amministrazione, direi miope, civica di centrosinistra non ha saputo fare, ossia ascoltare i cittadini", così in una nota Davide Verrando, Candidato di Fratelli d’Italia per Rolando sindaco.

"Sono fermamente convinto che l’ascolto prima e il confronto dopo siano il vero motore del cambiamento. Sanremo merita di più perché in questi dieci anni non sono state risolte problematiche importanti ma neppure le piccole esigenze dei cittadini che dovrebbero spettare di diritto. Con Rolando Sindaco abbiamo una grande occasione per rilanciare la nostra amata città ed INSIEME possiamo farcela".

"Per poter concretizzare il mio impegno nei prossimi anni in Comune mi permetto di chiederti di sostenermi con il tuo voto: da solo non ce la posso fare ma se ritieni che il mio possa essere un impegno serio allora anche con il tuo aiuto potrò essere eletto e portare avanti in modo determinato tante proposte concrete per la nostra città".

"Per sostenermi è molto semplice: traccia una croce sul simbolo di FRATELLI D'ITALIA e scrivi VERRANDO, in questo modo voterai anche per Gianni Rolando. Ricorda: VOTA PENSANDO, VOTA ROLANDO E SCRIVI VERRANDO".