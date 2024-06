Elezioni: Anima replica a Berrino "Rolando è tutto, fuorché un elemento di novità"

A seguito della nota stampa diffusa dal senatore Berrino, la lista civica Anima a supporto di Alessandro Mager Sindaco replica:



"Abbiamo letto l'accorato appello del senatore Berrino a votare il candidato sindaco Rolando, da lui definito il "futuro".



Ci permettiamo due considerazioni. La prima è che da un senatore del territorio ci aspetteremmo ben altro livello politico e istituzionale. Berrino è stato eletto con i voti di tante persone che oggi, lui, con certe affermazioni, ha smesso di rappresentare. Il senatore Berrino dovrebbe ricordarsi che rappresenta il territorio e non il suo partito.



Quanto alla sua visione idealizzata del candidato Rolando, indicato dal senatore come "il futuro" e come elemento di novità, crediamo che il candidato Rolando, già clamorosamente perdente alle elezioni del 2004 contro il sindaco Claudio Borea, con alle spalle una lunga carriera politica in vari partiti e che ha tra i più stretti collaboratori Tonino Bissolotti, possa rappresentare tutto fuorché un elemento di novità. E crediamo anche non possa rappresentare il futuro della nostra comunità colui che in passato, chiamato a guidare Amaie e con un incarico rilevante nella pubblica amministrazione, ha commesso gravi errori che stiamo scontando ancora adesso".