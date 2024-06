Elezioni Amministrative: Fulvio Fellegara "Dare voce alle persone comuni per una Sanremo di tutti"

È dal palco di piazza San Siro, durante l’evento conclusivo della campagna elettorale del candidato sindaco della coalizione civico-progressista, che Fulvio Fellegara illustra e riassume i suoi progetti per il futuro di Sanremo. Alla base di tutto una visione: “Dare voce alle persone comuni". Con un impegno profondo nei confronti della comunità e dei valori fondamentali, Fellegara si propone di trasformare la città di sanremo, mettendo fine al dominio delle élite e restituendo voce ai cittadini.

Fellegara ha sottolineando la necessità di trasformare Sanremo in una città vibrante e inclusiva. "In tutti questi anni è stata costruita una comunità grigia. Ora è tempo di tingerla di fucsia," ha dichiarato. "Ce la faremo perché siamo una comunità di persone che ha messo i valori fondamentali davanti a ogni obiettivo. Siamo convinti che rimarcare le differenze esistenti sia essenziale per mostrare che siamo l'unica alternativa capace di dare voce alle persone comuni di Sanremo."