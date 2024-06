Sanremo: la coalizione di Fulvio Fellegara presenta l'idea per il futuro di piazza Colombo (Video)

Dopo quello per via Martiri della Libertà, il candidato a sindaco di Sanremo Fulvio Fellegara ha presentato il progetto della sua coalizione per il futuro di piazza Colombo. Al momento, come per gli altri, più che di un progetto si tratta di un’idea da sottoporre ai cittadini, con i quali mettere in campo possibili modifiche.

Per Fellegara e la sua coalizione piazza Colombo deve diventare uno spazio pubblico restituito alla città, con un’area verde e con un livello più basso, senza l’utilizzo di ascensori. Lotta alle barriere architettoniche, con una discesa e la giusta pendenza per le carrozzine.

“Noi siamo la coalizione dello sviluppo e delle proposte. Al momento – ha detto Fellegara - si tratta di un’idea di indirizzo anche se dalla bozza dell’immagine si può vedere come si integra con la parte sottostante, per una zona decisamente più viva per Sanremo, dove inserire anche un ‘polmone verde’. Abbiamo pensato anche a un costo decisamente più basso rispetto a quelli di cui si sente parlare di quesdti tempi.”

Fellegara conferma la volontà di usare la piazza per grandi manifestazioni, come il palco in occasione del Festival della Canzone ‘diffuso’. Previsti anche stalli per fermate dei bus mentre, al posto del deposito Rt è stato pensato un parcheggio in pieno centro, uno spazio da riconvertire con costi ragionevoli per almeno 200 auto e moto. Nelle idee di Fellegara la piazza potrebbe essere intitolata ad un sanremese illustre, dopo un confronto con le associazioni e la cittadinanza.