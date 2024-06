Sanremo: domani sera al teatro dell'Opera del Casino lo spettacolo di fine anno del Liceo Cassini

Si rinnova anche quest’anno la tradizione che vede sul palco del Teatro del Casinò gli studenti del Liceo ‘G.D. Cassini’ dare vita ad uno spettacolo teatrale, sotto la guida attenta di alcuni docenti.

Domani sera alle 21 gli studenti del ‘Progetto Musica’ e Teatro del Liceo propongono lo spettacolo teatrale di fine anno dal titolo ‘7 ragazze per me’, liberamente tratto dalle ‘Supplici’ di Euripide. Una versione della famosa tragedia greca davvero originale, in chiave rock, anzi ‘demential-rock’ - precisa la regista professoressa Sandra – che allude ad una celebre canzone di Lucio Battisti ‘10 ragazze per me’ e lo coniuga al numero sette, quante sono le madri, le ‘Supplici’ appunto, degli eroi uccisi presso le porte di Tebe nel fallito assalto alla città raccontato nella tragedia ‘Sette contro Tebe’ di Eschilo.

Lo spettacolo, preparato con cura e diretto dalla professoressa Stefania Sandra, vedrà l’esibizione sul palco del corpo di ballo, degli attori, dei musicisti della ‘Cassini’s Band’ diretta dal Professor Claudio Iezzi col supporto tecnico del professor Mauro Ansaldi e di una cantante solista.

Dietro le quinte lavoreranno le costumiste seguite dalla professoressa Mariola Hernandez, i responsabili di luce e fonica, gli aiutanti alla regia, gli sceneggiatori e gli organizzatori, gli scenografi coordinati dai professori Michele Ciulla e Antonio Lanteri. Importante la consulenza artistica di Oreste Valente, le coreografie di Agostino Giordano e i grafici che hanno realizzato la locandina delle spettacolo. Un bellissimo lavoro di squadra, ‘shakerato’ con tanta creatività, energia e un pizzico di follia, che accompagna sempre le grandi imprese.