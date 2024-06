Grande gesto di solidarietà dell'Anfi Sanremo: donazione benefica alla famiglia Doukhani

Il 26 maggio scorso presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, si è svolto lo spettacolo musicale denominato 'Musichiamo 2024', a scopo benefico.

La serata musicale e canora, è stata organizzata dalla Sezione A.N.F.I. di Sanremo e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia nell’ambito delle celebrazioni del 250° Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza.

La manifestazione è stata organizzata anche in memoria di Doukhani Mohtadi, deceduto a seguito di un tragico incidente stradale occorso in data 24 febbraio 2024, che è stato commemorato dai suoi compagni della classe 2^ A dell’Istituto scolastico Ruffini – Aicardi, che con la lettura di una lettera a Lui indirizzata e la realizzazione di un filmato, hanno ripercorso fatti ed episodi di vita scolastica, a testimonianza dell’ottimo rapporto esistente tra gli alunni.

Si vuole ricordare anche Namar, sorella di Mohtadi, anch’essa coinvolta nel tragico incidente stradale e che ancora affronta le conseguenze subite. "A lei facciamo i nostri auguri affinché possa concludersi al più presto la sua sofferenza"

L’iniziativa si è definitivamente conclusa in data odierna, nella sede della Sezione A.N.F.I. di Sanremo, sita in Via Hope nr. 1, presso la Caserma della Compagnia G.di F., mediante la consegna del ricavato al sig. Doukhani Yanes, "che ha rinnovato i ringraziamenti alla nostra Sezione ANFI ed alla Guardia di Finanza di Imperi"

La Sezione A.N.F.I. di Sanremo, presieduta dal Mar. Cav. Antonio Piccirillo, ringrazia tutti gli intervenuti e coloro che hanno reso possibile la realizzazione di “MusichiAmo 2024”.