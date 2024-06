Dopo circa 40 anni di servizio va in pensione il vice dirigente del settore polizia di frontiera di Ventimiglia

Nella cornice più consona del Forte dell’Annunziata, simbolo della nascita del Corpo delle Guardie di Frontiera e sede di altri importanti eventi istituzionali - martedì 28 maggio - il Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia ha salutato il suo Vice Dirigente, il Sostituto Commissario Coordinatore Luigi Lanzillotta che lascia il servizio al raggiungimento dei limiti di età, dopo circa 40 anni passati nella Polizia di Stato.

Tarantino di nascita, il Sostituto Commissario Coordinatore Lanzillotta si arruolò in Polizia nel 1985 e da subito fu assegnato alla Specialità della Polizia di Frontiera al confine italo-austriaco del Brennero dove trascorse 4 anni prima di essere trasferito a Ventimiglia presso la caserma Bligny, allora Scuola Allievi Agenti.

Dopo poco vinse il concorso da sottufficiale e venne trasferito al Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia dove è rimasto sino ad oggi, trascorrendo gli anni più significativi della sua carriera, sia in termini di crescita professionale che personale.

Difatti, con instancabile impegno ed elevata professionalità ha reso preziose attività per l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Considerato il maggiore artefice della reingegnerizzazione dei processi di lavoro per rendere il Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia sempre più efficiente ed efficace, ha svolto anche importanti attività di carattere giuridico-ammnistrativo nonché nell’ambito della Polizia Giudiziaria, conseguendo pregevoli risultati in virtù di una non comune determinazione operativa, spiccate capacità di coordinamento di uomini e mezzi ed una naturale predisposizione all’assunzione di responsabilità.

Nel corso della sua progressione in carriera per meriti comparativi ha raccolto numerosi premi e riconoscimenti: la medaglia d’oro per meriti di servizio, la croce d’oro per anzianità di servizio, 4 encomi, 11 lodi, una pubblica benemerenza per eventi alluvionali, 2 elogi del Questore d’Imperia e vari compiacimenti tra i quali quello del Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia di Frontiera – dr. Giovanni Pinto - una figura illustre della Polizia Frontiera, deceduto qualche anno fa, ma che ha sempre rappresentato un suo modello di riferimento per dare il meglio di sé.

Per inquadrare la cerimonia in una cornice ad alto valore simbolico, è stato schierato un picchetto d’onore per salutare il passaggio del Vice Dirigente, sia all’uscita degli Uffici del Settore che all’ingresso del Forte dell’Annunziata, con il passaggio in rassegna e l’ultimo ordine di riposo da parte del Sostituto Commissario, sotto le suggestive luci dei lampeggianti ed il suono squillante delle sirene della polizia.

Il Dirigente del Settore, dr. Martino Giorgio Santacroce, ha tenuto ad elogiare la figura del suo collaboratore più stretto, facendo emergere le sue grandi doti morali, la sua umanità e lealtà, le capacità di ascolto, “promotore di quel fondamentale senso di comunità e appartenenza che ha consentito di creare uno spazio di fiducia e sicurezza propizio alla crescita degli operatori del Settore”.

La cerimonia istituzionale - gremita di colleghi ed amici - è stata onorata dalla presenza del Direttore della 1^ Zona Polizia di Frontiera per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - dr. Francesco Borrè che ha consegnato la Medaglia di Commiato fatta pervenire dal Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S., quale maggiore espressione di gratitudine da parte dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Erano presenti anche funzionari di altri Uffici, in particolare il Dirigente del Settore Polizia di Frontiera di Bardonecchia - dr. Piero Sebastiano Conti Papuzza, il Capo Dipartimentale della Polizia di Frontiera francese – dr.ssa Emmanuelle Joubert ed il Comandante della Polizia di Frontiera francese di Mentone – Vincent Kasprzyk.

La cerimonia ha rappresentato anche un momento significativo per la Polizia di Frontiera, attraverso la proiezione di un video dimostrativo delle attività svolte e con la consegna di riconoscimenti al personale distintosi in attività meritevoli: croce d’oro per anzianità di servizio al Vice Ispettore Gianpaolo De Lucia; Encomio al Vice Ispettore Giuseppe Nappi; Lodi al Sovrintendente Capo Antonio Macrì, Assistente Capo Coordinatore Simonetta Crisafulli, e Assistente Vincenzo Vitale; Compiacimento al Sovrintendente Capo Andrea Lecca.

Un augurio speciale va al neo pensionato da tutto il personale del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia che lo ricorderà sempre con affetto e stima.