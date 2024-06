Calcio, Giorgio Bordero rientra nel direttivo dell’Ospedaletti

Con la fine della stagione sportiva 2023/2024 e le prime attività in preparazione della prossima, l’Ospedaletti annuncia il ritorno di Giorgio Bordero all’interno del direttivo.

Dopo un anno sabbatico durante il quale Bordero, su sua scelta e in accordo con il presidente Luca Barbagallo, ha voluto state fuori della compagine ed è rimasto in qualità di main sponsor senza incarichi, ora ecco l’ufficialità del suo rientro.



“Sono molto felice per questa notizia - commenta il patron Barbagallo - se a livello personale Bordero non mi ha fatto mai mancare la sia presenza e i suoi preziosi consigli, il fatto di vederlo nuovamente con un ruolo attivo mi rende ancora più sereno e contento e credo che tutto l’ambiente troverà miglioramenti da questa sua decisione. Bentornato Giorgio e…c’è più gusto a essere orange”.