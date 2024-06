Elezioni Sanremo: Il leader di Andiamo! Zoccarato interviene sul sistema di trasporto pubblico

Il leader del movimento civico di centro destra "Andiamo!" Maurizio Zoccarato, a sostegno del candidato Sindaco Gianni Rolando, interviene sul sistema di trasporto pubblico. “Mi sono recato a visitare la stazione del pullman di Sanremo in Piazza Colombo, nel centro della nostra città. La stazione è in uno stato di totale degrado e soprattutto è sporca. Non è dignitoso per i cittadini ed è un pessimo biglietto da visita per turisti. I mezzi di trasporto sono obsoleti e sporchi - afferma Zoccarato, che prosegue - La competenza è della Provincia di Imperia, ma il Comune di Sanremo deve essere responsabile del trasporto pubblico all’interno della città. Il movimento civico di centro-destra Andiamo!, insieme al candidato Sindaco Gianni Rolando, si impegna a far sentire la voce di Sanremo nelle sedi preposte, affinchè si ridia dignità e sicurezza ai cittadini che si spostano con i mezzi pubblici, ai dipendenti della Riviera Trasporti, che meritano un ambiente di lavoro degno di questo nome e un servizio efficiente ai turisti”.