Vele in mare nel fine settimana, a Bordighera la “Regata della Gallinara” (Foto)

Vele in mare nel fine settimana. Sabato e domenica è andata in scena la “Regata della Gallinara” organizzata dallo Yacht Club Sant’Ampelio in collaborazione con lo Yacht Club Cala del Forte e il Circolo Velico Ventimigliese.

Alla premiazione erano presenti i presidenti dei rispettivi Yacht club. Nella classe ORC A si è imposto Blue Scorpion dell’armatore Marco Vignetta, nella classe ORC B ha vinto Grifone di Mare di Gianni Trapani mentre nella classe Libera ha prevalso Flipper One di Matteo Trucco. Il Trofeo Gallinara Challenge su tre anni se lo è, invece, aggiudicato in Overall sempre Blue Scorpion. Nella classe ORC è stato premiato l’armatore Milanino Emilio su Matador, per la classe Libera a Matteo Trucco su Flipper One e, infine, per la classe Crociera Lorenzo Novaro su Ophe’lie.