Sanremo: minorenne rapinato della catenina d'oro in via Roma, i Carabinieri arrestano subito i due malviventi

Rapina in pieno centro, ieri sera in via Roma a Sanremo. Un giovane minorenne è stato bloccato da due nordafricani già noti per altri reati alle forze dell’ordine ed è stato spintonato e malmenato.

I due magrebini si sono impossessati di una catenina in oro che aveva al collo e sono poi fuggiti. I genitori che erano con il ragazzo hanno chiesto aiuto e, sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, in pochi minuti hanno bloccato i due malviventi.

Portati in casera a Villa Giulia sono stati identificati e, quindi, i fatti sono stati ricostruiti anche grazie alle telecamere di sorveglianza presenti in città. Ora saranno ovviamente denunciati e processati-