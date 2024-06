Sanremo: la studentessa Sofia Catania dell'Istituto Colombo trionfa al concorso di moda "Coco Chanel"

La sezione ‘Moda’ dell’Istituto Colombo di Sanremo ha ottenuto un interessante riconoscimento nell’ambito del concorso di creatività denominato ‘Coco Chanel’. Il concorso era rivolto agli studenti delle quarte e quinte e dovevano essere presentati dei progetti di total look da giorno o da sera. Uno dei vincitori è risultata la studentessa della classe quarta moda Sofia Catania. La studentessa ha presentato un lavoro davvero originale che ha impressionato la giuria per la grande creatività ed eleganza.

La premiazione si è tenuta lo scorso sabato nel prestigioso Palazzo Ducale di Urbania, alla presenza di alcuni importanti stilisti e rappresentanti di imprese tessili, eccellenze della moda italiana. Sofia ha ricevuto una borsa di studio che l’aiuterà nella prosecuzione degli studi.

“E’ una grande soddisfazione per me – ci dice Sofia – e un riconoscimento della validità degli studi che stiamo seguendo. Spero davvero di poter continuare in questo settore che è la mia grande passione. Ringrazio l’organizzazione del concorso per il premio ricevuto.”