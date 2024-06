Elezioni Sanremo: Alessandro Mager a confronto con passeggeri e personale di Riviera Trasporti

Il candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager, accompagnato dai consiglieri Sara Tonegutti e Marco Viale (Sanremo al Centro), ha trascorso parte della giornata odierna sui mezzi pubblici a Sanremo e incontrato i cittadini che quotidianamente utilizzano per spostarsi i mezzi di Riviera Trasporti.



I sanremesi hanno esposto al candidato sindaco svariate problematiche come ad esempio la dimensione inadeguata dei mezzi con conseguente sovraffollamento, corse poco frequenti a causa della mancanza di autisti, macchinette per acquistare i biglietti sui bus non funzionanti o assenti in quasi tutti i bus, mancanza dell’aria condizionata.



Al termine del giro Alessandro Mager ha incontrato anche gli autisti che hanno chiesto di avere bagni funzionanti, maggior personale, un ufficio informazioni/biglietteria aperto negli stessi orari delle corse e hanno anche chiesto di conoscere la collocazione del nuovo deposito.



“Non era certo necessario andare di persona a rendermi conto di quanto tutti mi riportano quotidianamente – ha spiegato Mager - ma ho ugualmente voluto dare un segnale. Riviera Trasporti è stato molto mal gestita sino ad oggi. Anche in questo caso non si tratta di fare processi e di individuare colpevoli, ma di lavorare con un piano d’impresa serio e definitivo, insieme alla Provincia di Imperia e agli altri Comuni, per mettere al più presto RT in grado di offrire servizi dignitosi, prima di tutto ai sanremesi che sono quelli che sino ad oggi hanno pagato il conto maggiore, poi anche ai turisti. Sarà una partita molto difficile, ma la giocheremo con forza e determinazione”.