Europei Junior: argento per l'otto dei genovesi Cappagli, Pozzobon e Schirinzi

Medaglia d'argento per l'otto dell'Italia agli Europei Junior disputati a Kruszwica in Polonia. La barca azzurra, con a bordo i genovesi Romeo Schirinzi (SC Sampierdarenesi), Matteo Pozzobon (Rowing Club Genovese) e Jacopo Cappagli (SC Sampierdarenesi), è terza nella prima parte del percorso, poi supera la Repubblica Ceca e ingaggia un lungo duello con la Romania, al traguardo campione d'Europea con soli 75 centesimi di vantaggio sull'Italia. Per i tre vogatori genovesi, un'esperienza importante e la soddisfazione di aver vinto sabato la regata di assegnazione delle acque e oggi lottato strenuamente dal primo all'ultimo metro, portando a casa uno splendido argento.