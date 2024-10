Park Tennis Club Genova: terzo turno in A1 con gli Uomini in trasferta con Selva Alta e le Donne in casa con Casale

Domenica importante per il Park Tennis Club Genova, impegnato nei campionati di A1 maschile e femminile. Gli Uomini sono a punteggio pieno nel loro girone dopo i successi maturati in casa contro Bassano del Grappa e in trasferta contro l'Eur Sporting. Le Donne hanno conquistato il loro primo punto sui campi di via Zara contro le vicecampionesse d'Italia del CT Palermo dopo la sconfitta all'esordio con Padova. Il terzo turno stagionale pone il Park maschile in trasferta, contro Selva Alta Vigevano, e il Park femminile in casa contro Società Canottieri Casale.



"Abbiamo superato il primo duro scoglio pochi giorni fa, ora abbiamo il secondo anche perché giochiamo indoor sul cemento, situazione che non abbiamo mai affrontato - afferma il capitano Gianluca Naso - Confido molto nel gruppo, che va avanti da diverso tempo con grande affiatamento, e sono convinto che sulla base della nostra esperienza possiamo giocarci le nostre carte. Siamo in attesa di capire quale formazione schierare, dipende dai tornei individuali di questa settimana, ma comunque vada saremo in grado di scendere in campo con un team competitivo".



"Giocheremo contro le campionesse d'Italia, Casale è una squadra forte e super collaudata - racconta il capitano Giorgia Buchanan - Vantano giocatrici del calibro di Sara Errani, ma anche altre competitive. Noi cercheremo di fare il nostro massimo come ogni domenica. Abbiamo la consapevolezza di esser all'altezza della serie A1. Cercheremo di credere sempre più nei nostri mezzi. Ogni domenica lotteremo per ogni palla. E determinante e le ragazze lo sanno, giocheremo sino all'ultimo punto. Siamo pronte, con una voglia di fare incredibile. Conteremo sull'apporto del nostro pubblico".