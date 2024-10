3° Trofeo Maruzzella firmato Sportiva Sturla: doppia vittoria per Rapallo Nuoto

Ieri, domenica, si è disputata un’entusiasmante giornata di pallanuoto presso la piscina di Lago Figoi, dove si è svolto il 3° Trofeo Maruzzella, organizzato dalla Sportiva Sturla. Questa edizione ha visto la partecipazione di 7 società, con ben 150 piccoli atleti delle categorie Under 12 e Under 10, pronti a dare il massimo in acqua.



La manifestazione ha offerto uno spettacolo unico, con la formula di disputare 3 incontri contemporaneamente (2 partite Under 12 e 1 Under 10), rendendo il torneo dinamico e coinvolgente, senza pause tra le partite. Il pubblico, numerosissimo, ha seguito con passione tutte le gare, incitando i giovani talenti fino all’ultimo incontro. Le squadre Under 12 partecipanti: Sportiva Sturla, Rapallo Nuoto, RN Sori, Locatelli, CN Sestri e Andrea Doria. Le squadre Under 10: Sportiva Sturla, Rapallo Nuoto, RN Sori e Lerici Sport. Vincitrice in entrambe le categorie, Under 10 e Under 12, è stata la squadra del Rapallo Nuoto.



Le due formazioni Under 12 e Under 10 hanno dimostrato un’ottima organizzazione di gioco e grande affiatamento di squadra. La premiazione è stata impreziosita dalla presenza speciale di Cinzia Ragusa, allenatrice della formazione del Rapallo, campionessa del Settebello Rosa e medaglia d’oro olimpica ad Atene 2004, e di Massimo Corci, in rappresentanza dello sponsor Maruzzella, che ha reso possibile l’evento.



“Un ringraziamento di cuore a tutte le squadre partecipanti e a Maruzzella per il supporto grazie al quale la sportiva Sturla può realizzare manifestazioni così importanti per i nostri giovani atleti” sono parole del presidente Giorgio Conte.