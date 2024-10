Park Tennis Club Genova: seconda vittoria in A1 Maschile, buon pari per le Donne con Palermo

Giornata molto positiva per il Park Tennis Club Genova e le sue due squadre impegnate nei campionati di A1 maschile e femminile.

La squadra di capitan Gianluca Naso espugna i campi dell'Eur Sporting e consolida la sua forza in cima alla classifica con 6 punti, a punteggio pieno dopo aver battuto 7 giorni fa Bassano del Grappa. A Roma finisce 4-2 e sono decisivi i doppi. Il team di Giorgia Buchanan conquista il suo primo punto nella massima serie e reagisce così alla sconfitta di Padova imponendo il 2-2 al CT Palermo, squadra finalista nel campionato 2023.



Luigi Sorrentino combatte strenuamente nel primo set con Massimo Giunta e riesce a prevalere al tie break 7/6 (4). La reazione dell'avversario è veemente (1/6) ma Sorrentino mantiene saldi nervi e concentrazione per set decisivo. Dominio incontrastato per il decisivo 6/1. Anche Matteo Viola parte bene con il successo nel primo set (6/4) contro un motivato Edoardo Lavagno. Battaglia punto su punto nel secondo, dove è l'avversario a prevalere al tie break 6(4)/7. Viola, fallite 3 palle per la vittoria al dodicesimo gioco, non riesce a esprimersi sui livelli della prima ora di gioco e cede 6/0 il terzo. Eur si porta avanti con il successo di Niccolò Ciavarella su Filip Horanski per 6/2 6/0. E' Gianluca Mager a ristabilire la parità grazie al buon tennis espresso nel confronto con Bernabè Zapata Miralles per 7/6 4/6. Nei doppi il Park riesce a fare la differenza: Viola-Horansky prevalgono 6/3 6/2 su Zapata Miralles-Lavagno e Mager-Sorrentino pongono la loro firma sulla vittoria grazie al 7/6 6/2 su Ciavarella-Minighini.

"Prestazione sopra le nostre aspettative, abbiamo conseguito una grande vittoria e siamo stati bravi a superare la delusione per i 3 match point non concretizzati da Viola dopo l'ottima apertura di Sorrentino - afferma Naso - Mager ha ripristinato la parità e i due doppi sono stati compatti. Segnali importanti, perché affrontiamo e superiamo le difficoltà come una squadra coesa. Ringrazio il pubblico di questo circolo per la correttezza dimostrata durante ogni match".

Cristiana Ferrando lotta nel primo set con Anastasia Abbagnato ma riesce a imporsi per 7/5. Da qui la spinta per potersi imporre anche nel secondo con il punteggio di 6/1. Match tiratissimo tra Darja Semenistaja e Giorgia Pedone: la lettone in forza al Park cede il primo set (6/3), si riprende con solidità e potenza nel secondo (4/6) ma qualche errore di troppo la porta cedere il terzo (3/6). Il punto del 2-1 arriva grazie ad Anita Bertoloni, brava a superare 6/4 3/6 6/3 Martina Caregaro. Grandissima battaglia nel doppio decisivo: Semenjstaja-Bertoloni rispondono a tono a Pedone-Abbagnato e, dopo aver perso il primo set (6/3), vincono il secondo (7/5) ma al supertiebreak cedono 4/10.

"Dieci ore in campo, abbiamo fatto l'impossibile - racconta Buchanan - Oggi la Pedone ha fatto la differenza per Palermo, ma noi siamo andate vicinissima alla vittoria: più di questo non potevamo fare. Cristiana e Anita hanno disputato un match incredibile, il supertiebreak per il doppio è sempre una guerra di nervi. Lo ritengo senz'altro un punto d'oro".