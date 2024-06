Sanremo: per i suoi 25 anni Rock in the Casbah regala alla città il live di Stef Burns

Tutto ha avuto inizio 25 anni fa quando, agli albori del nuovo millennio, la musica ha toccato per le prime volte le mura di San Costanzo, anfiteatro naturale nel cuore del centro storico di Sanremo. Da quel primo (e quasi improvvisato) live della band sanremese Ratamacue, è nato Rock in the Casbah, la manifestazione live più longeva del Ponente, punto di riferimento per il mondo della musica, luogo d’incontro per i grandi nomi del panorama nazionale.

Per il suo 25° compleanno la famiglia di Rock in the Casbah, con la regia dell’associazione ‘Fare Musica’, regala alla città il suo primo ospite Made in Usa. Sul palco al centro della Pigna salirà il chitarrista statunitense Stef Burns, membro della band Huey Lewis and the News ma, soprattutto, chitarrista di Vasco Rossi.

Nella sua lunga carriera ha condiviso il palco con i Berlin, Michael Bolton e Alice Cooper. Il suo debutto al fianco del Blasco risale al 1995 a San Siro, in occasione di “Rock sotto l’assedio” e ha poi preso parte alle registrazioni di album come “Nessun pericolo…per te”, “Rock”, “Canzoni per me”, “Stupido hotel”, “Buoni o cattivi”, “Il mondo che vorrei”, “Vivere o niente” e “Sono innocente”, prendendo parte anche alle successive tournée.

Nel 2004, inoltre, è stato invitato a suonare al ‘G3’ insieme a Joe Satriani, Steve Vai e Robert Fripp.

Poi l’inizio della carriera solista fino alla nascita della Stef Bunrs League, la sua band che lo vede affiancato da Fabio Valdemarin, Juan Van Emmerloot e Roberto Tiranti.

Ma quello di Stef Burns non sarà l’unico grande nome atteso in estate a San Costanzo. Come da tradizione, Rock in the Casbah sarà anticipato da Bravo Jazz, manifestazione tradizionalmente dedicata al mondo del jazz e dello swing, sempre sotto l’organizzazione di ‘Fare Musica’. Il 24 luglio a San Costanzo suoneranno Ray Gelato & The Giants, progetto dal sapore internazionale.

Ray Gelato, noto come il Padrino dello swing, ha suonato sui palchi di tutto il mondo dal 1988. Insieme alla sua band sono presenza fissa al Ronnie Scott di Soho dove ogni anno si esibiscono a Natale. Hanno suonato anche per la Regina d’Inghilterra oltre ad aver aperto il concerto di Robbie Williams alla Albert Hall e ad aver suonato al matrimonio di Paul McCartney. E poi una costante presenza ai migliori festival internazionali come Montreal, Birdland di New York, il Blue Note di Milano e di New York e The Lincoln Centre a New York. Ora anche per loro è il momento di conoscere le mura di San Costanzo e l’emozione che la città vecchia sa dare quando si veste di musica nelle sere d’estate.