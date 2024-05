Elezioni Sanremo: Mager al Museo Civico per sostenere e promuovere lo sviluppo della cultura e dei suoi luoghi

Insieme a Silvana Ormea (Sanremo al Centro) e a Chicca Dedali (Anima), il candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo, Alessandro Mager, si è recato al Museo Civico di Sanremo, nell’ambito del tour di approfondimento delle realtà culturali della città.

Il Museo è un caleidoscopio, è un’istituzione, uno spazio in cui la città si mostra a beneficio di residenti e turisti, ma è anche un luogo di incontro, vocato alla condivisione. Il Museo deve essere accogliente e aperto a tutti, è un’occasione per costruire e fare comunità, per conoscere, riflettere e sperimentare. È un tempio per la cura e il nutrimento dell’anima.

“Il compito di un Amministratore è quello di sostenere e promuovere lo sviluppo della cultura e dei suoi luoghi e il valore fondamentale di una amministrazione locale si pesa in base agli investimenti culturali. Sanremo ha tante eccellenze e tante emergenze, la prossima amministrazione dovrà essere capace di valorizzare le prime e gestire al meglio le seconde”, ha dichiarato Alessandro Mager.