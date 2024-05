Elezioni: il 'mezzo mobile' di Erica Martini fermato dalla Municipale "Perchè gli altri girano regolarmente?"

“In questa mia prima esperienza da candidata mi sto costantemente confrontando con la miriade di normative che la regolano, cercando naturalmente di rispettarle con attenzione”.

Sono le parole di Erica Martini, candidato a sindaco di ‘Indipendenza!’ alle prossime elezioni Amministrative di Sanremo, che prosegue: “Mi piacerebbe conoscere il motivo per cui il ‘mezzo mobile’ che ho allestito per questa specifica tipologia di propaganda, prevista a norma di legge, sia stato fermato dagli agenti della polizia locale. Basta girare per Sanremo per vedere i volti di alcuni candidati che attraversano le strade sorridenti sulle cosiddette costose ‘vele’. Forse il mio mezzo mobile non piace agli agenti ? La normativa utilizzando il termine ‘mezzo mobile’ non sembra specificarne il colore o la forma. Mi si dovrebbe spiegare per quale motivo dovrei sprecare rilevanti risorse economiche per affittare per forza le costose ‘vele’. E' come se per allestire un semplice ‘banchetto’ in strada dovessi per forza avere una specifica copertura ‘gazebo’.”

“Naturalmente ho formulato una precisa domanda al Comando della Polizia Municipale – termina Martini - con richiesta di risposta ‘urgente’, visti i tempi ormai risicati della campagna elettorale, alla quale però, dopo ormai diversi giorni, non ho avuto il piacere di avere adeguata risposta”.