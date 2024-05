Elezioni, Fellegara sulla gestione dell'acqua pubblica a Sanremo. “No ai soci privati”

“La gestione dell'acqua deve rimanere sotto controllo pubblico per garantire equità, sostenibilità ed efficienza”. Questa la visione di Fulvio Fellegara che ribadisce: “La gestione dell'acqua è una responsabilità fondamentale che deve essere trattata con la massima attenzione per assicurare un servizio di alta qualità a tutti i cittadini, prevenendo qualsiasi forma di privatizzazione che potrebbe compromettere la qualità e aumentare i costi.”

Per raggiungere questi obiettivi, Fellegara propone di investire nel rinnovamento delle reti di distribuzione e nella loro regolare manutenzione per ridurre le perdite di acqua. Inoltre, sottolinea l'importanza di un'amministrazione oculata delle risorse economiche disponibili, per evitare sprechi e garantire una gestione attenta e responsabile di Rivieracqua.