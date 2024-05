Elezioni, 'Andiamo!', il movimento civico di centrodestra a sostegno del candidato Rolando: “Frazioni e quartieri: centrali per Sanremo"

“Sanremo per noi è tutta Sanremo, dal centro alle frazioni . Per questo riteniamo sia fondamentale l’istituzione di un assessorato dedicato che abbia un apposito capitolo di bilancio dedicato”. Afferma Francesca Zoccarato, candidata nella lista Andiamo!, che prosegue: ”Per una crescita armoniosa della nostra città e della nostra comunità, è fondamentale distribuire le risorse valorizzando le peculiarità di ciascun luogo, investendo in infrastrutture, servizi, trasporti e luoghi di aggregazione, coinvolgendo attivamente le associazioni di quartiere e le realtà locali.”