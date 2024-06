Sanremo: la seconda della Primaria di Poggio ottiene i certificati di qualità nazionale ed europea

La classe seconda della Primaria di Poggio ha ottenuto i certificati di qualità nazionale ed europea per aver partecipato al programma eTwinning con il progetto ‘The Idiom Mistery’.

Il programma eTwinning vede gli studenti protagonisti di uno scambio e una collaborazione attiva tra bambini di Stati differenti ma di pari età/livello su una piattaforma online. Il progetto era caratterizzato dalla collaborazione tra studenti italiani e studenti polacchi per la creazione di un dizionario virtuale sul tema dei modi di dire inglesi. I bambini hanno iniziato il loro percorso insieme attraverso una presentazione di sé stessi e una conoscenza dei compagni polacchi in lingua inglese. Il percorso ha permesso loro di esplorare aspetti della lingua inglese che non si sarebbero potuti sperimentare sui libri di testo, attraverso attività coinvolgenti e innovative.

Il partenariato, che è stato intrapreso con alcune scuole italiane ed altre polacche, ha permesso agli alunni di confrontarsi con bambini europei di pari età e di conoscere aspetti della loro cultura e lingua. Il progetto ha aperto concretamente la scuola ad un contesto culturale più ampio, dove i bambini sono stati attori protagonisti del processo di apprendimento.

‘The Idiom Mistery’ li ha visti impegnati in diverse attività durante tutto l’anno scolastico. Lo scambio di idee e di esperienze didattiche tra le due scuole, veicolate da una lingua comune, l’inglese, ha favorito lo sviluppo di alcune competenze chiave a livello europeo: competenza multilinguistica, digitale e consapevolezza ed espressione culturale.

La classe ha ottenuto sia il Certificato di Qualità Nazionale eTwinning da parte dell’Unità Nazionale eTwinning INDIRE, sia il Certificato di Qualità Europeo eTwinning da parte dell’Unità Europea per il progetto “The Idiom Mistery” realizzato durante l’anno scolastico. Ieri si è svolta la cerimonia di premiazione per gli alunni della classe seconda primaria di Poggio, che ha coinvolto l’intero plesso.