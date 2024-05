Gli Chevaliers de Provence festeggiano la primavera a Bordighera (foto)

Grande successo per il galà “Profumi di Primavera” organizzato dagli Chevaliers de Provence e svoltosi lo scorso sabato nell'elegante cornice del Grand Hotel del Mare di Bordighera. Più di 70 soci e simpatizzanti, da Italia, Francia e Monaco, hanno partecipato a questo evento, nel quale sono stati consegnati dei riconoscimenti.

“Come la Grand Dame Diana Revello – ha detto il Grand Maitre Giorgio Cravaschino – che si è data molto da fare, e continua tutt’ora, alla preparazione sia delle fasce per le Dames che le croci per gli Chevaliers. Un altro riconoscimento, per il lavoro svolto, è stato consegnato ai membri del Conseil Supreme che si sono distinti ma che non fanno più parte in questo biennio, come Massimo Corradino e Giuseppe Altina.”

Al momento conviviale era presente l'avvocato Luca Fucini console onorario di Francia, accompagnato dalla consorte. Infine il Grand Maitre Giorgio Cravaschino ha dato appuntamento alla prossima serata di gala degli Chevaliers, il 27 luglio prossimo al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo.