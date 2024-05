Turismo, consegnata ai comuni la nuocava cartina della Riviera dei Fiori e materiale promozionale

DMO Riviera dei Fiori, acronimo di Destination Management Organization, organismo di promozione territoriale, consegna ai Comuni, alle Associazioni di Categoria e agli uffici IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) dislocati sul territorio provinciale la nuova cartina della Riviera dei Fiori e altro materiale promozionale in vista della stagione estiva.

Strutture ricettive, stabilimenti balneari e altre attività turistiche possono ritirare gratuitamente il materiale da mettere a disposizione dei loro ospiti direttamente presso le Associazioni di Categoria Confcommercio, Confesercenti e Confindustria.

I prodotti principali sono due, dichiara Marco Benedetti, Amministratore unico della DMO, uno è la nuova cartina della Provincia di Imperia, sulla quale vengono indicate anche le Bandiere Blu, le Bandiere Arancioni e i Borghi più Belli d’Italia. Sul retro della cartina sono indicate alcune suggestioni sulla costa e sull’entroterra della Riviera dei Fiori, oltre a un QR-code per collegarsi al sito della DMO www.rivieradeifiori.travel e trovare la traduzione plurilingue.

L’altro è un cartello di benvenuto, che richiama il tradizionale manifesto di benvenuto della Provincia, lo stesso che si trova anche in autostrada. Abbiamo ritenuto potesse essere utile per accogliere i turisti e dare indicazioni su dove trovare informazioni sull’intero territorio della riviera; infatti,anch’esso presenta un QR-code che consente il collegamento immediato al sito, www.rivieradeifiori.travel, il cui concetto è di essere un hub delle risorse turistiche provinciali e non una semplice guida turistica.

Turisti e operatori possono trovare lì informazioni sulle località della costa ed entroterra, con una scheda informativa per ciascun comune della Riviera, comprensiva di informazioni sugli IAT presenti sul territorio, e alcuni suggerimenti di itinerari. È presente anche una sezione dedicata alle manifestazioni dell’intera provincia, con l’obiettivo di fornire un calendario eventi unitario della Riviera dei Fiori, dove per ciascuna manifestazione sono messi a disposizione i riferimenti degli organizzatori e i link ai siti ufficiali dei singoli eventi. È da poco attiva anche la possibilità di iscriversi alla newsletter e scaricare tutte le brochure digitali sulla Riviera dei Fiori e sui comuni del territorio.

Il nostro obiettivo, conclude Marco Benedetti, è quello di promuovere e rilanciare, grazie anche al prezioso contributo delle amministrazioni comunali e degli enti territoriali, la nostra provincia di Imperia come destinazione turistica unitaria, identificata e promossa attraverso il suo storico marchio di destinazione, Riviera dei Fiori, che esiste da oltre 75 anni.