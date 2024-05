Sanremo: la storia e la tradizione del ramen cinese al ristorante Kung Fu

Ciotole fumanti di spaghetti in brodo accompagnate con carne, germogli vegetali e altro: il ramen di Lanzhou è un piatto tipico della tradizione cinese, con una storia secolare, legata alle proprie origini. E per far conoscere queste origini, a Sanremo è stato inaugurato il ristorante Kung Fu Ramen che fedelmente alla tradizione offre questo piatto ai propri clienti.

Il locale, situato in via Roma, offre ai clienti un assortimento vasto di ramen tra cui poter scegliere, che viene poi portato al tavolo per essere consumato con le immancabili bacchette (ma anche usando le posate, a richiesta). Aperto a febbraio, il locale ha cercato fin da subito di proporsi come un’alternativa alle attività ristorative orientali, che puntano soprattutto sul sushi e affini, offrendo ai clienti piatti a base di pasta come pezzo forte del menù, a cui si unisce anche la possibilità di osservarne la preparazione.

Una volta effettuato l’ordine del piatto, la palla infatti passa alla cucina, che procede subito a fare la pasta: tutti gli spaghetti vengono preparati al momento, con lo chef che non appena riceve la comanda inizia a lavorare l’impasto, stendendolo e tirandolo a seconda delle richieste del cliente (che può richiedere uno spaghetto più o meno sottile). Un processo che può essere osservato durante tutto il suo svolgimento dai commensali: la cucina infatti è separata dal resto del locale con dei vetri, che permettono a entrambi i locali di essere direttamente visibili, e permettendo così ai più curiosi di godersi lo spettacolo della preparazione; uno show che dura solo pochi minuti, visto che la pasta, preparata sempre al momento, una volta tirata a sufficienza viene buttata in acqua e scolata dopo poco tempo, per essere poi arricchita con i condimenti necessari e servita in tavola. E sono proprio i condimenti e la salsa a dare al ramen il suo sapore, in quanto vengono assorbiti dallo spaghetto fresco che si arricchisce di gusto.

Ma non solo: nel menù sono previsti anche altri piatti tipici della tradizione cinese, a cominciare dai ravioli al vapore, preparati in ogni modo possibile e immaginabile, per garantire un menù che, anche se specializzato nel ramen, rimane comunque ricco.

Per informazioni:

Ristorante Kung Fu Ramen

Via Roma 48, Sanremo (IM)

Telefono: 331 1237898