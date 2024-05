Elezioni Amministrative: Fulvio Fellegara "Trasformare Sanremo in una città verde e accogliente"

Nel programma di Fulvio Fellegara, candidato sindaco di Sanremo della coalizione civica e progressista, non può mancare la cura e la valorizzazione del verde urbano per creare un ambiente sano e sostenibile per il benessere dei cittadini e il futuro della città. "Il verde urbano è il vero bene comune e deve rappresentare una priorità per l'amministrazione comunale.”