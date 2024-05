Clinic Medical Beauty protagonista alla fiera Mapic Italy

In scena a Milano l'ottava edizione del Mapic Italy, l’evento più importante per il mercato immobiliare commerciale in Italia. Tra i protagonisti della fiera Clinic, il più grande gruppo di cliniche estetiche di Roma e uno dei maggiori in Italia.

Dal 2006 Clinic Medical Beauty è un’istituzione nel campo della chirurgia plastica grazie alla sensibilità di un approccio personalizzato e l’esperienza di uno staff altamente specializzato. Il focus al Mapic è stato sull’evoluzione della medicina estetica che oggi mira ad entrare anche nei centri commerciali.

Ne ha parlato l’Advisor di Clinic Medical Beauty, Claudia Knyspel: “Il paziente tipico dei Clinic Bar è rappresentato dalle ragazze dai 18 ai 35 anni. Ci predisponiamo, infatti, ad essere una clinica social”.

La novità presentata al Mapic di Clinic Medical Beauty sono i Clinic Bar, dedicati a tutte coloro che avranno voglia di fare un filler nella pausa pranzo. Ad introdurli è stata Azzurra Profili, Sales Manager di Clinic Medical Beauty: “Si tratta di ambulatori che seguiranno la medicina estetica con qualità, sicurezza, professionalità e risultato. E soprattutto, i Clinic Bar saranno attivi 7 giorni su 7 per soddisfare tutte le necessità lavorative dei pazienti”.

La continua evoluzione di Clinic Medical Beauty permette al gruppo di anticipare sempre i passi della medicina estetica, e i Clinic Bar ne sono la conferma.

“Quello dei Clinic Bar sarà un progetto dedicato a tutti, in particolare alle donne tra i diciotto e i trent’anni, che vorranno avvicinarsi alla medicina estetica e alla chirurgia plastica senza senza troppi filtri e che potranno farlo durante la pausa pranzo”. A dirlo è stato proprio Gianluca Profili general manager di Clinic Medical Beauty che al Mapic ha tenuto una speech spiegando la strategia commerciale e di posizionamento dei Clinic Bar, alla vasta platea di addetti ai lavori.

L’obiettivo di Clinic resta quello di avvicinare sempre più la medicina estetica al paziente, offrendo un’occasione importante anche a giovani imprenditori, che intendono aprire un’attività a forte redditività.