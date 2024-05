Tennistavolo: l’Istituto Comprensivo Sanremo Levante aderisce al Progetto Racchette in Classe 2024 (foto)

Sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione (MIUR) e della FederTennisTavolo (FITeT) l’Istituto Comprensivo Sanremo-Levante ha aderito con vero entusiasmo al Progetto nazionale ‘Racchette IN Classe 2024’ destinato alle scuole primarie ed affidando la responsabilità organizzativa ‘Ludico – Tecnico – Didattico’ al sodalizio del ‘Tennistavolo Regina Academy’ guidata da Raffaele Regina con la collaborazione di Agostino Bolognese, Diego Verda, Rinaldo Camillo e Gioele Orsetti.

“Cinque mesi di attività – si spiega nel comunicato - verso la conoscenza e la pratica del Tennistavolo (Ping-Ping) da gennaio a giugno, hanno coinvolto l’intera popolazione scolastica della ‘Primaria Dani Scaini Sanremo’ facente parte dell’Istituto Comprensivo Sanremo-Levante, con N° 107 scolari delle classi seconde, terze, quarte e cinque.

Il progetto ha visto tre/quattro incontri per ciascuna delle classi coinvolte con i ragazzi/e che sono stati seguiti dagli allenatori del ‘Regina Tennistavolo Academy’ all’interno delle scuole.

La presenza completa di tutte le classi del Plesso Dani Scaini ha dato segnale indelebile al mondo scolastico locale che valorizza l’impegno nello sport e nella scuola.

Un doveroso ringraziamento viene rivolto alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Sanremo-Levante Dott.ssa Annamaria Fogliarini, assieme alla Referente scolastica allo Sport Stefania Ansaldi ed al prezioso contributo profuso dalle maestre Erika Cagnati, Raffaella Damiani, Monica Neuhoff, Isabella Marino e dallo specialista attività motoria Andrea Luzzini.

Le piccole racchette della ‘Primaria Dani Scaini’ in ambito scolastico hanno rappresentato la prima fase del progetto in orario curricolare con il cronoprogramma elaborato dalla “Scuola Tennistavolo Regina” cogliendo l’opportunità fondamentale per diffondere sempre più la cultura dello sport nelle scuole del territorio.

Gli eventi curricolari hanno alternato fasi di gioco e momenti formativi, come deve essere nella preparazione degli atleti e dei cittadini del domani.

‘Racchette IN Classe è un evento molto importante perché gli hobby dei giovani d’oggi purtroppo sono i videogiochi ed i cellulari – il movimento ginnico è alla base della vita e della nostra salute che va salvaguardata il più possibile. Non c’è niente di meglio che fare attività fisica in compagnia dei propri amici di scuola, giocare e divertirsi tutti insieme’.

‘Il successo di Racchette IN Classe 2024 è testimoniato dalla totale partecipazione di tutti gli scolari. Questa iniziativa ministeriale non si conclude qui ma proseguirà per tutta l’estate con la fase Extracurricolare presso l’Area Tennistavolo del Polo Sportivo Mercato Fiori Armea dove i giovani pongisti potranno approfondire la tecnica e le dinamiche del Tennistavolo ovvero Sport Olimpico dal 1988”.

‘In maniera ottimale si è fatto uno sforzo non indifferente e siamo fiduciosi che ci sarà una ricaduta positiva sui futuri tesseramenti agonistici della nostra disciplina sportiva’.

Al termine delle attività Extracurricolari quale seconda fase del progetto, ovviamente, non poteva mancare una terza fase, momento di aggregazione e di condivisione con una festa finale (venerdì 30 Agosto 2024 dalle ore 15 alle ore 20 circa) con genitori e nonni tutti presenti, in piena tradizione dell’universo Ping-Pong”.