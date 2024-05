Verso le elezioni di Sanremo, parola ai ristoratori: "Sponsorizzare il territorio e renderlo più sicuro" (Video)

Le attività del territorio si preparano all’arrivo dell’estate, uno dei periodi più caldi per il turismo sanremese. L’inizio della stagione andrà quest’anno a coincidere con un grande cambiamento a Sanremo, quello del sindaco della città e in questo clima di cambiamento si spera che arrivi anche qualche provvedimento da parte del nuovo primo cittadino (chiunque sarà) per migliorare la forza attrattiva della città e potenziare il turismo.

Due i temi fondamentali su cui si dovrebbe operare: la sicurezza e la sponsorizzazione del territorio.

“Bisognerebbe sfruttare il marchio di Sanremo - dice una delle persone sentite da Sanremonews - in maniera un po' più importante. Certo ci sono anche altre problematiche, come la pulizia e gli asfalti che sono importanti, ma anche la valorizzazione del brand conta. Il turismo dalla Francia ci aiuta molto, ma bisognerebbe anche puntare a esportare il marchio di Sanremo in altre zone, vista la sua importanza”.

“Principalmente bisognerebbe concentrarsi sui controlli - aggiunge un altro specialista del settore - e potenziare la sicurezza pubblica. Sicuramente si sono già fatte cose buone, la situazione in piazza Bresca è buona e accogliente, ma migliorare la sicurezza non guasterebbe”.

Un pensiero è anche rivolto alle bollette e al caso Rivieracqua: “Noi ora stiamo ricevendo aiuto dalla Confcommercio insieme a un legale per cercare di risparmiare qualcosa, un lieve rincaro si può anche accettare, ma aumenti simili su tutto l’anno non si può accettare”.

“Noi abbiamo un’attività di poco più di un anno quindi l’abbiamo patita meno, ma molti colleghi hanno ricevuto bollette astronomiche, e adesso stanno cerando una soluzione, perché simili pagamenti possono mettere in difficoltà i singoli commercianti”.