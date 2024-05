Poesia dialettale intemelia, Ventimiglia premia i vincitori di “U Giacuré” (Foto)

Verranno svelati e premiati domani, il 25 maggio, i vincitori della trentasettesima edizione del premio di poesia dialettale intemelia “U Giacuré”, istituito dalla professoressa Marisa Amalberti De Vincenti nel 1988 per onorare la memoria del marito Giacomo Amalberti, prematuramente scomparso. La cerimonia si terrà alle 15.30 presso il salone parrocchiale di Sant’Agostino a Ventimiglia.

L'evento, organizzato dalla Cumpagnia d’i Ventemigliusi in collaborazione con l’associazione A Cria di Vallebona, dove il premio è stato organizzato per 10 anni, è patrocinato dalla città di Ventimiglia. "La cerimonia sarà particolarmente sentita quest’anno in quanto ricorre il decennale della scomparsa di Marisa Amalberti De Vincenti" - fa sapere la Cumpagnia d’i Ventemigliusi - "Numerose le poesie pervenute nella sezione principale del concorso e in quella delle traduzioni nei dialetti dell’intemelio da opere letterarie in lingua. Iniziativa presa dall’editore Gianni Ricelli della Philobiblon Edizioni, consigliere della Cumpagnia, e portata avanti con successo dalla segretaria del premio e vicepresidente dell’associazione a Cria di Vallebona Maria Pia Viale".

"Durante la cerimonia di domani verranno proclamati i vincitori e verranno consegnati i premi gentilmente offerti dai comuni, dalle associazioni e da diverse famiglie ventimigliesi ed intemelie: le famiglie Amalberti, De Vincenti, il comune di Vallebona, l’Ente Agosto Medievale, le Edizioni Alzani, le famiglie Oxilia e Saredi, l’associazione Culturale A Cria di Vallebona e la Cumpagnia d’i Ventemigliusi di Ventimiglia" - svelano gli organizzatori - "La cerimonia avrà l’onore di essere allietata dal Coro Polifonico Città di Ventimiglia, diretto dal maestro Dario Amoroso, ed accompagnato al pianoforte dal maestro Adriana Costa. Saranno, inoltre, presenti i giurati Graziella Baduino, Matteo Lupi, Gianni Rebaudo, Alberto Sismondini e Marilisa Sismondini, e verranno portati i saluti dei giurati Rita Lorenzi e Katyuscia Palmero. Per l'occasione presenzieranno anche il presidente della Consulta Ligure Giorgio Oddone e il presidente dell’Académie des Langues Dialectales de Monaco Claude Passet".