Vallecrosia, sfida tra mamme alla parrocchia di San Rocco (Foto e video)

Sfida tra mamme alla parrocchia di San Rocco di Vallecrosia. Un momento speciale è stato organizzato domenica scorsa in occasione della 'Festa della mamma'.

Dopo la celebrazione della santa messa, nel campetto della parrocchia di San Rocco si è svolto un momento ludico durante il quale le mamme si sono cimentate in tanti giochi divertenti. Infine, i presenti hanno condiviso un aperipranzo.

Un’iniziativa unica per festeggiare la ricorrenza in onore della figura della madre. "E' stata un'occasione per stare insieme e fare gli auguri a tutte le mamme" - fa sapere don Rito Alvarez, parroco della parrocchia di San Rocco a Vallecrosia - “Abbiamo passato una mattinata insieme di preghiera, divertimento e condivisione".